Exposition « Le tout Petit Jeu » un parcours d’éveil et de motricité Médiathèque les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais, samedi 16 mars 2024.

Exposition « Le tout Petit Jeu » un parcours d’éveil et de motricité Médiathèque les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Le Tout petit jeu a été imaginé à partir de l’album Le Tout Petit, édité à l’Atelier du poisson soluble. Les structures en bois associent le paysage et le corps de l’enfant. Par un jeu de fenêtre, l’arbre est comparé à la main, la rivière, aux larmes, les blés, aux cheveux… Les illustrations mêlent photographies et dessins à la plume, et sont imprimées directement sur du bois.

Il a été créé pour les enfants de 0 à 5 ans.

Le Tout petit jeu n’a pas de règle fixe, je vous invite à les inventer, avec les enfants. Il peut susciter des échanges, des discussions, et des impressions intimes. L’essentiel est de prendre le temps afin de laisser la possibilité à chacun d’expérimenter, de ressentir, de faire ses propres associations.

Le jeu est réalisé à l’échelle de l’enfant, et comporte des livres géants, des tunnels, un livre puzzle et un jeu de cartes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-23

Médiathèque les Voyageurs 2 bis rue du Lay

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire

L’événement Exposition « Le tout Petit Jeu » un parcours d’éveil et de motricité Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2024-03-04 par Vendée Expansion