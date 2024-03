Exposition Le tout petit d’Anne Letuffe Semaine nationale de la petite enfance Médiathèque Audenge, samedi 16 mars 2024.

Dans le cadre de la 11ème édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, la ville d’Audenge vous propose des animations gratuites pour les enfants de 0 à 6 ans du samedi 16 mars au samedi 23 mars.

Exposition Le tout petit d’Anne Letuffe à la Médiathèque d’Audenge.

Cette expo-jeu met en lumière des similitudes formelles et poétiques entre l’environnement et le corps de l’enfant. Ainsi l’arbre est comparé à la main, la rivière aux larmes, le blé aux cheveux…

Modules réalisés en bois à l’échelle de l’enfant en comportant des livres géants où il faut marcher pour tourner une page, des tunnels où ramper et jouer à cache-cache, un livre puzzle et un jeu de cartes pour s’amuser à recréer des associations d’images.

Organisée par la Médiathèque d’Audenge en partenariat avec biblio.gironde et le Département de la Gironde.

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-23

Médiathèque 15 Boulevard Gambetta

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@mairie-audenge.fr

