Exposition « Le Tour d’un monde »

Cette exposition nous invite à un double voyage : la découverte du pays du Domfrontais, et celle des images réalisées avec des communautés aux 4 coins du monde. Trouver une forme de partage, une découverte de l’autre, tel un théâtre où la parole s’élève, c’est une manière de cultiver un regard nouveau. Cette déambulation le temps d’un été nous invite à ouvrir nos fenêtres, se plonger dans la lecture, les paysages, rêver au lointain. Le spectateur arpentant le paysage, est rappelé à cette évidence, ce qui nous fait humain est tellement proche, si on se tourne vraiment vers l’autre, le monde entier nous accueille à bras ouvert. [[https://www.facebook.com/watch/?v=486938902437175](https://www.facebook.com/watch/?v=486938902437175)](https://www.facebook.com/watch/?v=486938902437175) En plein air, de Nicolas Henry, artiste et plasticien français, en grand format, jusqu’au 19 septembre 2021. Abbatiale Notre-Dame de Lonlay Le bourg, 61700 Lonlay-l’Abbaye Lonlay-l’Abbaye Orne

