Cenon Centre culturel Château Palmer Cenon, Gironde Exposition « Le tissu de l’imaginaire à sa création » Centre culturel Château Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Exposition « Le tissu de l’imaginaire à sa création » Centre culturel Château Palmer, 1 mars 2022, Cenon. Exposition « Le tissu de l’imaginaire à sa création »

du mardi 1 mars 2022 au jeudi 19 mai 2022 à Centre culturel Château Palmer

Nous le savons, depuis la nuit des temps, le tissu rassemble. Il rassemble les idées, les gens, autour de l’imaginaire, la création, le besoin et la sensibilité de chacun. C’est pour ces raisons que nous souhaitons faire une exposition à ce sujet. Parler de son façonnage, de son histoire, mais aussi des différentes façons dont il est perçu dans le monde. Que ce soit grâce à son lien social, culturel ou encore émotionnel, l’exposition nous poussera à nous questionner. * **Vernissage le 1er mars à 19h** En partenariat avec l[a Maison Du Japon,](https://www.maison-japon.com/) l[‘Espace Textile Rive Droite,](https://www.facebook.com/Espace-Textile-152103495582740/) [la Soierie Vivante de Lyon](https://www.soierie-vivante.asso.fr/), le [Musée d’Art et d’Industrie de](https://mai.saint-etienne.fr/) [Saint-Etienne](https://mai.saint-etienne.fr/), Christophe Garbage.

Gratuit / tout public

Le centre culturel Château Palmer organise une exposition sur le tissu à découvrir au château du 1er mars au 19 mai. Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

