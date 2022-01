EXPOSITION « LE THEATRE DE PAPIER D’AMENDINE MOMENCEAU » A CLISSON Clisson, 1 mars 2022, Clisson.

EXPOSITION « LE THEATRE DE PAPIER D’AMENDINE MOMENCEAU » A CLISSON Médiathèque Geneviève Couteau 1, place Jacques Demy Clisson

2022-03-01 – 2022-04-02 Médiathèque Geneviève Couteau 1, place Jacques Demy

Clisson Loire-Atlantique

La médiathèque accueille cette année l’artiste illustratrice Amandine Momenceau . Passionnée par la bande dessinée, Amandine Momenceau trouve sa technique de prédilection du papier découpé pendant ses études grâce aux univers de Bruno Munari et de Katsumi Komagata. Le travail de ces illustrateurs lui révèle que ses 2 passions : le livre et le papier découpé peuvent se mêler et donner naissance à un seul et même objet. Amandine Momenceau aime utiliser l’effet de surprise grâce à la superposition d’images et ainsi raconter ses histoires.

Cette expo vous invite à porter un nouveau regard sur les images des publications de l’artiste : 2 albums jeunesse (Maman renard, Edition l’Agrume, Où vas-tu petite souris? Albin Michel Jeunesse) et un Kamishibaï (Au lit, Neil ! EditionCallicéphale). La mise en lumière des illustrations originales permet de découvrir et d’apprécier la technique du papier découpé que l’artiste utilise à la fois pour ses créations, mais aussi lors d’ateliers pour enfants qu’elle anime afin de transmettre sa passion pour les histoires en images.

Mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 00

Vendredi de 10 h 30 à 13 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00

Samedi de 10 h 30 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00

mediatheque@mairie-clisson.fr +33 2 51 79 00 85

