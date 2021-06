Saillans Saillans Drôme, Saillans Exposition « Le temps suspendu 2019-2021 » Saillans Saillans Catégories d’évènement: Drôme



Exposition « Le temps suspendu 2019-2021 » 2021-07-09 – 2021-07-12

Saillans Drôme Saillans Exposition publique de vos distractions préférées. Participez à cette fresque du 21ème siècle à Saillans ! Apportez vos travaux pour une exposition unique : peinture, dessin, tricot, crochet, broderie, macramé, patchwork, couture, cuisine, jardinage… couleursetvolumes.26@gmail.com dernière mise à jour : 2021-06-16

Saillans