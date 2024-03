Exposition : le temps d’une vibration Jardin L’Eure tranquille Les Ventes, samedi 1 juin 2024.

une exposition interactive sonore,

L’exposition « Le temps d’une vibration » est une exposition interactive permettant de découvrir le mouvement et les vibrations des sons et des couleurs, une promenade entre les installations sonores, les mobiles éoliens, les peintures et les sculptures dans le jardin où l’art et la nature se rencontrent. Chaque œuvre est liée à une couleur et à une composition à écouter sur smartphone.

Jardin L'Eure tranquille 5 rue de la Trigale, 27180 Les Ventes Les Ventes 27180 Eure Normandie 07 72 55 82 32 http://www.leuretranquille.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100087506644786 contact@leuretranquille.com Jardin de l'Eure tranquille

Ce jardin d’artiste se trouve caché dans un petit village au sud d’Évreux au cœur de la Normandie. Créé ex nihilo sur un sol chargé d’histoire, du néolithique au débarquement allié, Engelmarie Sophie, peintre sculptrice, crée ce jardin en 2016.

Jardin authentique et inclassable autour des œuvres de l’artiste inspirées de l’histoire en lien avec la nature et comme elle l’affirme « la nature est mon maître ». Les couleurs, les formes et les aléas de la vie exigent une adaptation permanente et une humilité dans la création. Peinture, Sculpture et les travaux sur papier de riz, témoignent de cette démarche.

Du mois d’avril au mois d’octobre le jardin et l’atelier sont ouverts au public sur rendez-vous

pour petits et grands groupes en présentant chaque année une exposition d’un artiste invité.

Des temps forts sont également organisés tels que des concerts, lectures, performances artistiques ou initiations à la peinture sur papier de riz. parkings

