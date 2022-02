Exposition “Le Temps des Fleurs” Touques, 31 mars 2022, Touques.

Exposition “Le Temps des Fleurs” Place Saint Pierre Parvis de l’Eglise Saint-Pierre Touques

2022-03-31 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-01 18:00:00 18:00:00 Place Saint Pierre Parvis de l’Eglise Saint-Pierre

Touques Calvados

Lieu dédié à la création contemporaine et aux métiers d’art, La Galerie des Créateurs à Touques présente tout au long de l’année des talents confirmés ou émergents toutes matières confondues selon une thématique changeant tous les deux mois.

La galerie vous invite à venir découvrir l’exposition “”Le temps des fleurs”” qui met à l’honneur les créations esthétiques et sensibles créées et réalisées par une dizaine d’artisans d’art. Trait d’union entre les disciplines et les époques, la fragilité et la délicatesse des fleurs inspirent toujours les créateurs. Qu’elles soient taillées, façonnées, modelées, immortalisées, en verre, céramique, tissu ou papier, elles prennent formes dans les ateliers des artisans d’art qui les réinventent, les réinterprètent et les subliment passionnément.

Les couleurs du jardin s’épanouissent sur une sélection de pièces à l’esprit naturaliste. Un dialogue créatif autour de la nature qui révèle l’infini pouvoir des fleurs.

Une pause enchantée au pays de la céramique avec les grands bouquets-sculptures en terre et métal aux couleurs vives de Yann Brard, les objets décoratifs et utilitaires de Myriam Piéplu, l’art de la table de Leila Bouzar et Hélène Hauchard, les compositions en grès, porcelaine ou raku signées Christine Bezard Turlier.

La pratique de Mathilde Aubry (Graine de sable) mêle art floral, dessin, arts appliqués dans la réalisation de tableaux de sable et la fabrication d’abat-jour. Guillaume Deligny (Dus & Gero) joue la carte florale sur tous les tons qu’il décline sur ses sacs et pochettes vegans faits-mains en toiles de coton imprimées. Inspiration printanière pour les bijoux en verre de la collection “”coquelicots”” créée par Bernadette Epitalon (Ateliers d’Art de France), ceux de Laurie Hego (Kim et Lilas) imaginés par la créatrice à partir de ses photographies ou encore pour les colliers et objets de décoration lumineux et colorés en résine tout en légèreté de Mélissa Diolot réalisés avec les techniques d’inclusion et de glaçage.

Objets décoratifs et utilitaires – créations textiles – bijoux – sculptures

Entrée libre – port du masque obligatoire

La Galerie des Créateurs

Place Saint Pierre Parvis de l’Eglise Saint-Pierre Touques

