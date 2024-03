Exposition: le tactile tour Galerie des Corsaires Bayonne, lundi 4 mars 2024.

Exposition: le tactile tour Galerie des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Cette exposition itinérante tactile, initiée par l’association Valentin Haüy qui agit pour le handicap visuel et l’autonomie, permettra aux personnes aveugles et malvoyantes mais aussi à tout public de découvrir par le toucher des œuvres d’art célèbres du Moyen Âge et de la Renaissance.

Grâce aux progrès de la technique (numérisation, mise en relief par impression 3D et fraisage numérique), l’art devient accessible aux personnes déficientes visuellement. Vous pourrez assister au vernissage de cette exposition le lundi 4 mars à 18h. L’exposition est visible le lundi de 15h à 19h et du mardi 5 au dimanche 10 mars de 10h à 19h . EUR.

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine andregoupille@gmail.com

