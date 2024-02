EXPOSITION LE SPORT, TOUTE UNE HISTOIRE Médiathèque Saint-Père-en-Retz, samedi 20 avril 2024.

Cette exposition itinérante, créée par les Archives départementales, a pour but d’interroger la place et le rôle du sport dans la société, ses différents usages et les combats qui l’ont animé.

Comment se définit le sport ? Quand est-il créé ? Qui le pratiquait ? Comment a-t-il évolué ?

Des documents issus des fonds et collections des Archives illustrent les luttes, équipements, adaptations, spécificités et gloires départementales.

Entrée libre.

Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque :

– mardi 10h-12h / 14h-18h

– mercredi 10h-12h / 14h-18h

– vendredi 10h-12h / 14h-18h

– samedi 10h-12h

– dimanche 10h-11h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Médiathèque 2 rue de la Gare

Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@saintpereenretz.fr

