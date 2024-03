Exposition Le sport ! Quelle histoire ! Musée Hèbre Rochefort, vendredi 22 mars 2024.

Exposition Le sport ! Quelle histoire ! Musée Hèbre Rochefort Charente-Maritime

Dans le cadre des JO 2024 et JO paralympiques en France, les Archives Rochefort Océan vous racontent un siècle et demi de sport à Rochefort et sur le territoire de l’agglomération.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-09-22

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine services.des.publics@ville-rochefort.fr

L’événement Exposition Le sport ! Quelle histoire ! Rochefort a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan