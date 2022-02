Exposition : le sport en Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines, 3 mai 2022, Sainte-Croix-aux-Mines.

Exposition : le sport en Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines

2022-05-03 – 2022-06-10

Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines

Le Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent vous propose de découvrir dans les locaux de la Médiathèque, une exposition sur le Sport dans le Val d’Argent qui sera d’ailleurs le thème retenue pour la visite contée cet été.

Exposition visible du 3 mai au 10 juin 2022 inclus.

Apparues dès les années 1860, les associations sportives locales ont développé tout un panel d’activités sportives et la formation de champions dans les compétitions nationales et internationales. Le Pays d’Art et d’Histoire vous propose une rétrospective sur les sports en Val d’Argent, à l’occasion d’une exposition à la médiathèque du Val d’Argent.

Gratuit, sans réservation.

Visible aux horaires d’ouvertures de la Médiathèque.

+33 3 89 58 35 91

Sainte-Croix-aux-Mines

