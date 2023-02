Exposition “Le Souffle Continue” – Mathis Collins Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Cajarc Catégories d’Évènement: Cajarc

Lot

Exposition “Le Souffle Continue” – Mathis Collins Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, 23 septembre 2023, Cajarc . Exposition “Le Souffle Continue” – Mathis Collins 134 avenue Germain Canet Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Cajarc Lot Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 avenue Germain Canet

2023-09-23 14:00:00 – 2023-09-23 18:00:00

Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 avenue Germain Canet

Cajarc

Lot Vernissage, Visites commentées, etc.

Programme complet à venir MAGCP

Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 avenue Germain Canet Cajarc

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Cajarc, Lot Autres Lieu Cajarc Adresse Cajarc Lot Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 avenue Germain Canet Ville Cajarc lieuville Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 avenue Germain Canet Cajarc Departement Lot

Cajarc Cajarc Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cajarc /

Exposition “Le Souffle Continue” – Mathis Collins Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 2023-09-23 was last modified: by Exposition “Le Souffle Continue” – Mathis Collins Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Cajarc 23 septembre 2023 134, avenue Germain Canet Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Cajarc Lot Lot Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Cajarc

Cajarc Lot