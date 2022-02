Exposition Le Son d’Antan Rambures Rambures Catégories d’évènement: RAMBURES

Somme

Exposition Le Son d’Antan Rambures, 26 mai 2022, Rambures. Exposition Le Son d’Antan Rambures

2022-05-26 10:00:00 – 2022-05-26

Rambures Somme Exposition de tracteurs anciens organisée par le comité des fêtes de Rambures, démonstration de battage. Entrée libre. L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ Exposition de tracteurs anciens organisée par le comité des fêtes de Rambures, démonstration de battage. Entrée libre. L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ +33 3 22 25 87 50 Exposition de tracteurs anciens organisée par le comité des fêtes de Rambures, démonstration de battage. Entrée libre. L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ Rambures

Rambures

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: RAMBURES, Somme Autres Lieu Rambures Adresse Ville Rambures lieuville Rambures Departement Somme

Rambures Rambures Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rambures/

Exposition Le Son d’Antan Rambures 2022-05-26 was last modified: by Exposition Le Son d’Antan Rambures Rambures 26 mai 2022 Rambures Somme

Rambures Somme