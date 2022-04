Exposition “Le sommet, vibrations de lumière” – Feng Ge Mane Mane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2022-02-02 10:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Artiste peintre basé à Forcalquier, Feng Ge, originaire de Chine, a commencé par la calligraphie dès l'adolescence avant de se consacrer à la peinture. Dans l'église de Salagon, découvrez ses toiles inspirées des paysages de Haute-Provence.

