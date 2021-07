Exposition “Le Silence des Oiseaux ?” Museum d’histoire naturelle, 18 septembre 2021, Toulouse.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Marie Frécon, photographe toulousaine, travaille exclusivement l’argentique depuis une vingtaine d’années. Elle fait ses propres tirages en laboratoire, pratique les virages, la colorisation au pinceau, ainsi que le photogramme : une technique utilisée dès le XIXe siècle qui consiste à obtenir une image photographique en plaçant des objets directement sur une surface photosensible et exposée à la lumière. Cette exposition met en scène des oiseaux régionaux et plus particulièrement des espèces menacées, un rapprochement des arts et des sciences, afin de nous sensibiliser aux thématiques de la protection de la biodiversité. _Bibliothèque Cartailhac. Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles._ ### Autour de l’exposition _Samedi 18 septembre de 15h à 17h_ **Rencontre avec Marie Frécon** La photographe Marie Frécon sera présente pour vous présenter son exposition et ses différentes techniques photographiques (photogramme, colorisation…). Vous pourrez également découvrir quelques spécimens naturalisés photographiés par Marie Frécon pour son exposition. _Bibliothèque Cartailhac. Tout public. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles._ _Dimanche 19 septembre 2021 à 14h et 15h30_ **Atelier en famille sur les photogrammes** Animé par Marie Frécon. _Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? À partir de 6 ans. Gratuit sur inscription à l’accueil le jour même, dans la limite des places disponibles. Durée : 1 heure_ .

Exposition photographique de Marie Frécon autour des collections ornithologiques du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse.

Museum d’histoire naturelle 35 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



