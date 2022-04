Exposition “Le septième cercle” Musée de Bibracte, 14 mai 2022 18:00, Saint-Léger-sous-Beuvray.

« Le septième cercle » a été inspirée au photographe Régis Perrot par le chant XIII de l’Enfer de Dante et par les illustrations que réalisa Gustave Doré pour l’édition Hachette de 1861.

C’est un voyage dans la forêt pour d’étranges rencontres avec les arbres et l’ouverture vers l’éternel dans un espace de création infini, beau et terrifiant à la fois.

Le septième cercle établit un parallèle entre l’expérience de l’artiste en 2020, le voyage dans l’au-delà que fit Dante en 1300 et l’interprétation picturale de Gustave Doré au XIXe siècle. C’est la mise en perspective temporelle d’une partie d’un texte littéraire universel et fondateur de la culture occidentale.

Entre religion et mythologie, sens de la vie, salut des âmes et damnation éternelle, le texte de Dante ouvre la voie au fantastique et à la poésie de l’image. Dans ces photographies, chaque visiteur trouvera sa propre interprétation et fera son propre cheminement.

Nul autre lieu que Bibracte « la ville engloutie sous la forêt » n’était plus à même d’accueillir la création de ce projet, à la croisée des mondes anciens et futurs, là où les temps se confondent et où l’éphémère de nos vies se fond dans la multitude. Le grand passage est peut-être ici, quelque part enfoui sous cette terre du Morvan, dans la cité abandonnée…

Cette exposition est une invitation aux voyages intérieurs, à la forêt, à l’histoire et à la lecture de Dante.

Au pied du mont Beuvray, le musée est la vitrine des recherches menées sur le site archéologique de Bibracte, cette ville fortifiée, capitale du peuple des Eduens au Ie siècle avant notre ère. Entièrement rénové, le musée conjugue archéologie et médiation dans une architecture contemporaine, au cœur d’une nature préservée.

Saturday 14 May, 18:00

At the foot of the mount Beuvray, the museum is the shop window(showcase) of researches(searches) led on the archaeological site of Bibracte, this fortified, key city of the people of Eduens in Ie century before our era. Entirely renovated, the museum conjugates archaeology and mediation in a contemporary architecture, at the heart of preserved nature.

Es un viaje por el bosque para extraños encuentros con los árboles y la apertura hacia lo eterno en un espacio de creación infinita, hermoso y aterrador a la vez.

El séptimo círculo establece un paralelismo entre la experiencia del artista en 2020, el viaje al más allá que hizo Dante en 1300 y la interpretación pictórica de Gustave Doré en el siglo XIX. Es la puesta en perspectiva temporal de una parte de un texto literario universal y fundador de la cultura occidental.

Entre religión y mitología, sentido de la vida, salvación de las almas y condenación eterna, el texto de Dante abre el camino a lo fantástico y a la poesía de la imagen. En estas fotografías, cada visitante encontrará su propia interpretación y hará su propio recorrido.

Ningún otro lugar que Bibracte «la ciudad sumergida bajo el bosque» estaba ya en condiciones de acoger la creación de este proyecto, en la encrucijada de los mundos antiguos y futuros, donde los tiempos se confunden y donde lo efímero de nuestras vidas se funde en la multitud. El gran pasaje puede estar aquí, en algún lugar enterrado bajo esta tierra de Morvan, en la ciudad abandonada…

Esta exposición es una invitación a los viajes interiores, el bosque, la historia y la lectura de Dante.

Sábado 14 mayo, 18:00

