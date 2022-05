Exposition “Le septième cercle” Musée de Bibracte, 14 mai 2022, Saint-Léger-sous-Beuvray.

Exposition “Le septième cercle”

Musée de Bibracte, le samedi 14 mai à 18:00

C’est un voyage dans la forêt pour d’étranges rencontres avec les arbres et l’ouverture vers l’éternel dans un espace de création infini, beau et terrifiant à la fois. Le septième cercle établit un parallèle entre l’expérience de l’artiste en 2020, le voyage dans l’au-delà que fit Dante en 1300 et l’interprétation picturale de Gustave Doré au XIXe siècle. C’est la mise en perspective temporelle d’une partie d’un texte littéraire universel et fondateur de la culture occidentale. Entre religion et mythologie, sens de la vie, salut des âmes et damnation éternelle, le texte de Dante ouvre la voie au fantastique et à la poésie de l’image. Dans ces photographies, chaque visiteur trouvera sa propre interprétation et fera son propre cheminement. Nul autre lieu que Bibracte « la ville engloutie sous la forêt » n’était plus à même d’accueillir la création de ce projet, à la croisée des mondes anciens et futurs, là où les temps se confondent et où l’éphémère de nos vies se fond dans la multitude. Le grand passage est peut-être ici, quelque part enfoui sous cette terre du Morvan, dans la cité abandonnée… Cette exposition est une invitation aux voyages intérieurs, à la forêt, à l’histoire et à la lecture de Dante.

« Le septième cercle » a été inspirée au photographe Régis Perrot par le chant XIII de l’Enfer de Dante et par les illustrations que réalisa Gustave Doré pour l’édition Hachette de 1861.

Musée de Bibracte Mont Beuvray 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00