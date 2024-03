Exposition « Le sens du sacré », Dominique Meunier rue Mégevand Besançon, vendredi 1 mars 2024.

Entrez dans la magnifique chapelle du Centre diocésain, et découvrez 14 peintures de Dominique Meunier, artiste plasticien et poète visuel, qui explore l’équilibre symbolique des paysages, une prière murmurée à l’invisible. Vous pourrez également lire, pour chaque œuvre, des textes du poète et écrivain Michel Lagrange, lauréat de l’Académie Française. La peinture et la poésie se rejoignent dans une quête profonde. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:00:00

fin : 2024-03-31 17:00:00

rue Mégevand Chapelle du Centre diocésain

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediationculturelle.aghc@gmail.com

