EXPOSITION LE SEL DES INCAS Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 27 novembre 2021, Batz sur mer.

EXPOSITION LE SEL DES INCAS

du samedi 27 novembre 2021 au dimanche 6 novembre à Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer

**Le musée des Marais Salants vous propose une exposition « Le sel des Incas » du 27 novembre 2021 au 6 novembre 2022.** L’exposition met en lumière le site salicole de Maras au Pérou, situé dans la cordillère des Andes à 3300 m d’altitude, au cœur de l’ancien empire Inca. Les photographies et films, réalisés sur le terrain entre 1980 et 2021, dialoguent avec outils et objets collectés dans la Vallée sacrée des Incas. Ils témoignent d’une culture du sel vivante, ancrée dans des réalités sociales et économiques contemporaines. L’exposition, produite à l’occasion du bicentenaire de l’Indépendance du Pérou (1821-2021), a été impulsée par la direction de l’Alliance française au Pérou, à Lima. Elle est également le fruit d’une collaboration précieuse avec la coopérative de sel empresa Marasal S.A. et la communauté des saunier.e.s, cachi camayoq, des salines de Maras. • Le fin mot de l’expo – Parcours audio en autonomie, public adulte Lecture des QR Codes avec votre smartphone Un code à flasher, et voilà le tour est joué ! Laissez-vous guider par les commentaires audios, pour creuser les sujets de l’expo. Alors juste un conseil, tendez bien l’oreille… **Tarifs compris dans le billet d’entrée au musée Aux horaires d’ouverture du musée**

Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



