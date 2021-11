Exposition « Le Sapin dans tous ses états » au Musée des Automates Falaise, 4 décembre 2021, Falaise.

Exposition « Le Sapin dans tous ses états » au Musée des Automates Falaise

2021-12-04 13:30:00 – 2022-01-02 18:00:00

Falaise Calvados Falaise

À partir du samedi 4 décembre 2021, entrez dans la magie de Noël au Musée des Automates de Falaise !

Les « Féériques 2021 » seront l’occasion de célébrer le 500ième anniversaire du sapin de Noël au travers d’une exposition temporaire exceptionnelle. Une vingtaine d’arbres de Noël, du traditionnel sapin aux épines vertes à ceux en matériaux de récupération, seront à contempler dans les ruelles du musée.

Exposition à découvrir tous les jours du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (Fermé le 25 décembre et le 1er janvier).

En partenariat avec l’ALF et France Bleu Normandie

À partir du samedi 4 décembre 2021, entrez dans la magie de Noël au Musée des Automates de Falaise !

Les « Féériques 2021 » seront l’occasion de célébrer le 500ième anniversaire du sapin de Noël au travers d’une exposition temporaire exceptionnelle….

+33 2 31 90 02 43

À partir du samedi 4 décembre 2021, entrez dans la magie de Noël au Musée des Automates de Falaise !

Les « Féériques 2021 » seront l’occasion de célébrer le 500ième anniversaire du sapin de Noël au travers d’une exposition temporaire exceptionnelle. Une vingtaine d’arbres de Noël, du traditionnel sapin aux épines vertes à ceux en matériaux de récupération, seront à contempler dans les ruelles du musée.

Exposition à découvrir tous les jours du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (Fermé le 25 décembre et le 1er janvier).

En partenariat avec l’ALF et France Bleu Normandie

Ville de Falaise

Falaise

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT Pays de Falaise