Exposition Le Run Art Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Exposition Le Run Art Mauléon, 13 décembre 2022, Mauléon . Exposition Le Run Art Galerie Ephémère Place du Renard Mauléon Deux-Sèvres Place du Renard Galerie Ephémère

2022-12-13 – 2022-12-17

Place du Renard Galerie Ephémère

Mauléon

Deux-Sèvres EUR Galerie d’art éphémère avec une présentation de photos, dessins, peintures et cartes de Fred Guinefoleau et Claire Colonier. Galerie d’art éphémère avec une présentation de photos, dessins, peintures et cartes de Fred Guinefoleau et Claire Colonier. +33 6 88 58 66 87 Fred Guinefoleau

Place du Renard Galerie Ephémère Mauléon

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Autres Lieu Mauléon Adresse Mauléon Deux-Sèvres Place du Renard Galerie Ephémère Ville Mauléon lieuville Place du Renard Galerie Ephémère Mauléon Departement Deux-Sèvres

Mauléon Mauléon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauleon/

Exposition Le Run Art Mauléon 2022-12-13 was last modified: by Exposition Le Run Art Mauléon Mauléon 13 décembre 2022 Deux-Sèvres Galerie Ephémère Place du Renard Mauléon Deux-Sèvres Mauléon

Mauléon Deux-Sèvres