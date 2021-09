Chabeuil Chabeuil Chabeuil, Drôme Exposition “Le ruban bleu” – Les rencontres de la photo Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Chabeuil Drôme Exposition de Dominique LARDET. Petite ville du nord de l’Angleterre, novembre 2015. Un ruban bleu attachait un bouquet à un banc, en mémoire d’une certaine Lynda Ann S. décédée trois ans plus tôt. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

