Du samedi 16 septembre 2023 au samedi 16 décembre 2023

Public adolescents adultes. gratuit

Dans le cadre de son année thématique Nature 2023, la bibliothèque présente l’exposition « Le rivage des silves : La nature dans les collections de la bibliothèque Sainte-Geneviève ». La nature peut revêtir différentes formes, laissant une large marge d’interprétation. Elle est à la fois la terre qui fournit des ressources, la terre (sur)exploitée par l’homme, un sujet de droit, lieu d’exploration, écosystèmes soumis aux changements climatiques. Les différents thèmes coexistent parallèlement les uns aux autres et parfois se rejoignent. L’exposition présente des œuvres issues des différents fonds de la bibliothèque. Ces œuvres englobent la pluralité des définitions du concept de nature. Pour prolonger cette exposition, Genovefa, la bibliothèque numérique de la bibliothèque Sainte-Geneviève, offre deux expériences complémentaires : d’une part, une version virtuelle de l’exposition physique et, d’autre part, un corpus de documents numérisés qui développe d’autres axes et réflexions sur ce thème inépuisable. Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Paris Contact : https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?surl=exposition# https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?surl=exposition#

