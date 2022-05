EXPOSITION ” LE RIRE DE CABU ” Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Dans le cadre de son engagement pour la liberté de la presse, la Région Occitanie a souhaité mettre à l'honneur le dessinateur CABU, son humour et son attachement à la liberté de conscience et d'expression. L' hôtel de Région de Montpellier accueilleront donc, à partir du 3 mai, du mardi au dimanche, de 10h à 18h avec une nocturne jusqu'à 20h le jeudi soir , l'exposition « Le rire de CABU », l'occasion de (re)découvrir les œuvres du dessinateur.

