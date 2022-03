Exposition “Le rêve en réalité – la ville révélée” Richelieu Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Richelieu

Exposition “Le rêve en réalité – la ville révélée” Richelieu, 3 septembre 2022, Richelieu. Exposition “Le rêve en réalité – la ville révélée” Richelieu

2022-09-03 – 2022-09-18

À travers les photos et les dessins de Clare Stent, découvrez ou redécouvrez les différents aspects de la ville de Richelieu. Ces dessins et ces photos permettront de garder en mémoire le Richelieu d'aujourd'hui.

