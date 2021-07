Marciac Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix Gers, Marciac Exposition « Le rendez-vous manqué de Marciac avec le train » Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix Marciac Catégories d’évènement: Gers

Dans une rétrospective succincte de tous les moyens de transports que connut la bastide de Marciac, le recours au train ne laissa que des souvenirs humoristiques ou tragiques. Machine à vapeur contre propulsion mécanique ou les beaux jours des moteurs : le rendez-vous manqué de Marciac avec le train En un demi siècle de transports à Marciac, le train ne triompha jamais comme moyen de locomotion : les raisons de ce rendez-vous manqué. Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix Chemin de la chapelle 32230, Marciac Marciac Bourret Gers

