Exposition “le règne des dinosaures” Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Exposition “le règne des dinosaures” Cahors, 12 mars 2022, Cahors. Exposition “le règne des dinosaures” Parc des expositions Cahors Sud Cahors

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-13 18:00:00 Parc des expositions Cahors Sud

Cahors Lot Venez à la rencontre de reproductions de dinosaures à taille réelle ! Petit quizz proposé aux enfants à l’entrée où ils peuvent répondre aux questions tout au long de la visite. Les enfants pourront repartir avec le diplôme du petit paléantologue. Un documentaire de 28 minutes sur la vie et la disparition des dinosaures vous est proposé à la fin de la visite avec Blue le vélociraptor animatronique. +33 7 86 82 43 86 ©le règne des dinosaures

Parc des expositions Cahors Sud Cahors

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Parc des expositions Cahors Sud Ville Cahors lieuville Parc des expositions Cahors Sud Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Exposition “le règne des dinosaures” Cahors 2022-03-12 was last modified: by Exposition “le règne des dinosaures” Cahors Cahors 12 mars 2022 cahors Lot

Cahors Lot