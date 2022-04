Exposition: “Le règne des dinosaures” Argenton-sur-Creuse, 7 mai 2022, Argenton-sur-Creuse.

Exposition: “Le règne des dinosaures” Argenton-sur-Creuse

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Argenton-sur-Creuse Indre

Les enfants s’intéressent aux dinosaures et cherchent beaucoup de réponses…

Vous découvrirez des reproductions de dinosaures ; pour certains, elles sont robotisées et enterrées à l’entrée de l’exposition.

Nous remettons un petit quizz au tout début aux enfants pour leur permettre d’éveiller leur connaissance et de pousser leur curiosité…

A la suite de la visite, un documentaire de 28 minutes :”La vie et la disparition des dinosaures”.

C’est une animation unique en France avec Blue le vélociraptor animatroniques. Après correction de votre quizz, vos enfants obtiendront le fameux diplôme du “Petit Paléontologue”.

contact@leregnedesdinosaures.fr +33 7 86 82 43 86

Argenton-sur-Creuse

