Bavent Bavent Bavent, Calvados [Exposition] Le recyclage sous toutes ses coutures Bavent Catégories d’évènement: Bavent

Calvados

[Exposition] Le recyclage sous toutes ses coutures, 3 mai 2021-3 mai 2021, Bavent. [Exposition] Le recyclage sous toutes ses coutures 2021-05-03 09:00:00 – 2021-05-29 12:00:00 Poterie du Mesnil de Bavent Lieu-dit le Mesnil

Bavent Calvados Bavent Cette exposition de photos présente des vêtements confectionnés à partir de déchets plastiques. Un voyage artistique qui invite à poser un regard nouveau sur nos déchets. Cette exposition de photos présente des vêtements confectionnés à partir de déchets plastiques. Un voyage artistique qui invite à poser un regard nouveau sur nos déchets. +33 2 31 84 82 41 Cette exposition de photos présente des vêtements confectionnés à partir de déchets plastiques. Un voyage artistique qui invite à poser un regard nouveau sur nos déchets. Cette exposition de photos présente des vêtements confectionnés à partir de déchets plastiques. Un voyage artistique qui invite à poser un regard nouveau sur nos déchets.

Détails Catégories d’évènement: Bavent, Calvados Autres Lieu Bavent Adresse Poterie du Mesnil de Bavent Lieu-dit le Mesnil Ville Bavent