Exposition « Le Québec à Paris » à la bibliothèque Sainte-Geneviève Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris, jeudi 4 avril 2024.

Du jeudi 04 avril 2024 au samedi 06 juillet 2024 :

.Tout public. gratuit

Cette exposition dédiée aux fonds sur le Québec des bibliothèques Sainte-Geneviève et Gaston-Miron et aux liens tissés par ces deux institutions (entre elles mais aussi avec le monde de la recherche et du livre) est présentée dans le hall de la bibliothèque Sainte-Geneviève du 4 avril au 6 juillet 2024.

Les bibliothèques Sainte-Geneviève et Gaston-Miron possèdent des fonds exceptionnels sur le Québec, qu’elles sont heureuses de présenter conjointement au public à travers l’exposition « Le Québec à Paris ».

La collection québécoise de la bibliothèque Sainte-Geneviève appartient à un ensemble plus large de documents francophones conservés au Fonds général. Depuis le don initial de l’Union culturelle française, ce fonds francophone a bénéficié non seulement d’autres dons mais surtout d’une politique d’acquisition dynamique, faisant de la bibliothèque Sainte‑Geneviève l’une des plus importantes en France sur ce thème. La Bibliothèque Gaston-Miron, qui célèbre ses 60 ans cette année, constitue pour sa part le plus important fonds documentaire québécois en dehors du Québec. Cette collection de plus de 21 000 documents appartient au gouvernement du Québec et est en dépôt à la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle depuis 2012. La Bibliothèque Gaston-Miron est aussi un lieu de rencontres, de recherche et de partage autour des études et de la culture québécoises.

Leurs liens remontent aux années 1970 alors que la Délégation générale du Québec offrait un premier lot de livres à la bibliothèque Sainte-Geneviève. En 2012, au moment où la Bibliothèque Gaston-Miron est mise en dépôt à la Sorbonne Nouvelle, il semble évident que des projets communs sont à imaginer. Des liens se tissent progressivement, tant avec la bibliothèque Sainte-Geneviève qu’avec la Bibliothèque nordique qu’elle héberge, et c’est finalement en 2019 qu’un premier partenariat officiel voit le jour avec la participation conjointe au colloque international « (Re)découvrir Nelly Arcan », organisé par l’EHESS. Depuis, les deux bibliothèques poursuivent leurs collaborations documentaires et scientifiques afin de valoriser leurs collections, au service des différents publics : étudiants et chercheurs dont les travaux portent sur le Québec, mais aussi grand public intéressé par les relations entre la France et le Québec.

Bien que les points communs entre ces deux collections soient nombreux, elles possèdent des histoires et des identités distinctes que cette exposition propose de raconter et d’illustrer. Comment ces fonds se sont-ils constitués ? Quels trésors recèlent-ils ? À qui s’adressent-ils ?… Autant de questions auxquelles veut répondre la riche sélection de livres, revues, objets, photos, correspondances et plus encore, provenant des collections de documents et d’archives des deux bibliothèques. Ce parcours montre ce qui rassemble les bibliothèques Gaston‑Miron et Sainte-Geneviève, mais aussi ce qui les distingue et les rend complémentaires.

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10, place du Panthéon 75005

