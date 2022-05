Exposition : “Le Quartier dans tout ses Arts”, 26 mai 2022, .

Exposition : “Le Quartier dans tout ses Arts”

2022-05-26 – 2022-06-12

Désireuse de promouvoir sa vie culturelle, Touques met à disposition des artisans et des artistes des ateliers d’art sur le quartier de la place Saint-Pierre. Ils peuvent ainsi mettre en pratique leur spécialité en travaillant sur place, sous le regard du public. Toutes les activités artistiques sont les bienvenues pour faire de ce quartier un véritable pôle dédié à la création.

Tous les artistes du Quartier des Arts de Touques se réunissent donc à l’église Saint Pierre le temps d’une exposition, pour faire découvrir leurs œuvres. Sculptures sur bronze, peintures sur lotus, mosaïques, céramiques, poteries et épis de faitage se donneront la réplique.

Une opportunité de rencontrer les artistes récemment arrivés au sein du Quartier des Arts :

– Irina Shark, modeleuse, créatrice, plâtre et fabrication de bronze

– Laurence de Marliave, artiste peintre

– De la mosaïque romaine avec Nathalie de Fouquière

– Claire Valérian, artiste peintre et sculptrice

Ainsi que les artistes céramistes :

– Tia Terra, ses objets décoratifs et culinaires avec décors zèbre et léopard ainsi que des très belles couleurs en grès.

– Mix céramique qui fera découvrir ses multiples objets mêlant l’utile et le bien-être.

– Peter Potter qui excelle dans l’art de la table.

– David Guzman s’inspirant tout droit de Mère Nature et de sa chère Terre.

– Tony Mauger, spécialiste des épis de faîtage, fleurissant nos toitures sur notre belle côte normande.

animation@mairiedetouques.fr +33 2 61 00 80 04

