du mardi 5 avril au samedi 2 juillet à Odyssud

Insectes néo-futuristes, bustes vidéo, photographies tactiles, sinuosités lumineuses, personnages rêvés et rêveurs, les talents de l’Association Le Proyectarium et de Thomas Pénanguer se déploient dans une métamorphose onirique et numérique de notre salle d’exposition. Avec ses œuvres aux délicats spectacles et ses tableaux aux graphismes infinis, Thomas Pénanguer nous invite à une douce échappée à la fois contemplative et amusante. Après cette plongée dans un univers fantasmagorique, découvrez Le Cabinet des Curiosités Do It Yourself, de l’Association Le Proyectarium, parcourez cette maison à l’étrange décoration et apprenez à manipuler les invraisemblables créations de cet artiste à la poésie magnétique. Regardez le monde numérique à la lorgnette de deux créateurs à l’imagination malicieuse et fascinante. **Thomas Antoine Pénanguer** Né en 1974 à Colombes, cet artiste s’est construit au grès des rencontres et des expériences. Jeune homme à Bordeaux dans les années 90, il rencontre l’univers de la rue et des squats artistiques. En 1994, il découvre la scénographie aux ateliers de décors du Grand Théâtre de Bordeaux et participe à divers projets de Compagnies tout en réalisant un travail pictural d’atelier. En 1998, le vent le porte dans la plaine du Roussillon où il réalise entre autre ces premières recherches marionnettiques. À partir de 2015, il se plonge dans la création vidéo et la projection qui lui offrent la liberté de mixer les techniques (peinture, dessin, photo, vidéo, 3D) et les supports (écran, mur, sol, tissu, toile, corps). Son travail s’oriente ainsi naturellement vers les arts numériques et les nouvelles technologies ouvrant aussi la voie vers de multiples collaborations avec des chorégraphes, des metteurs en scène et des compositeurs contemporains. **Le Proyectarium** Fondée en 2012 par Xano Martínez, l’association Le Proyectarium a pour mission de favoriser la rencontre et l’échange autour des nouvelles technologies appliquées aux arts numériques, de la pratique audiovisuelle et des techniques de spectacle vivant. Sa ligne artistique évolue à la croisée des disciplines et des médiums, dans une démarche de recherche et d’exploration permanentes des différentes formes d’expression et de narration qui s’appuient sur les principes du Hacking et du Do It Yourself. Ses domaines d’action sont la création vidéo-mapping, la lumière performative, l’impression 3D ou la programmation orientée objet qui s’associent dans tout type de contexte : exposition, installation, performance, concert, art de la rue, théâtre, cirque, habillage architectural… Pour le partage de ces pratiques sont proposés des ateliers ludiques et pédagogiques pour tout public, des workshops et master-class pour amateurs et semi-professionnels et des accompagnements pour artistes et compagnies ayant un projet en cours de création. Le Proyectarium est conscient de l’importance de l’entraide au sein du tissu associatif local et s’engage dans plusieurs partenariats afin de soutenir des projets de création et des événements en accord avec ses valeurs et ses champs d’action. **Aller plus loin** [- dossier pédagogique](https://www.odyssud.com/sites/default/files/dossier_peda._curieuses_reveries_1.pdf) [- site de l’artiste](https://www.thomas-penanguer.fr/) [- site de l’association](https://www.leproyectarium.org/)

Voyage dans des univers mécanico poétiques

Odyssud 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T13:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T13:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T13:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-12T13:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T13:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T13:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T13:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-19T13:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T13:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T13:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-26T13:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T13:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T13:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T13:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T13:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-03T13:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T13:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T13:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T13:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T13:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-10T13:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T13:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T13:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-17T13:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T13:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T13:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T13:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-24T13:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T13:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T13:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T13:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T13:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-31T13:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T13:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T13:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-07T13:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T13:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T13:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T13:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T13:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-14T13:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T13:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T13:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T13:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T13:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-21T13:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T13:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T13:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T13:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T13:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-28T13:00:00 2022-06-28T18:00:00;2022-06-29T13:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T13:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T13:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T13:00:00 2022-07-02T18:00:00