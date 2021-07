Exposition « Le Prince de la forêt » Ervy-le-Châtel, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Ervy-le-Châtel.

Exposition « Le Prince de la forêt » 2021-07-08 – 2021-08-28

Ervy-le-Châtel Aube Ervy-le-Châtel

Du 8 juillet au 28 août : ERVY LE CHATEL – Exposition « le Prince de la forêt », photographies de Jean-Pierre Léger au Bureau d’Information Touristique à Ervy le Châtel. Entrée gratuite. Horaires d’ouverture : mardi 15h-18h, du mercredi au samedi 9h30-12h30 / 15h-18h, dimanche 9h30-12h30. Contact : +33 (0)3 25 70 04 45 – ot@tourisme-othe-armance.com

Biographie : « J’ai commencé à aimer la nature très jeune en suivant mon grand père à la chasse. A 17 ans, j’ai naturellement pratiqué la chasse à tir avec une certaine réussite. Avec le temps, surtout dans les bois, j’ai appris à observer et apprécier la beauté autour de moi. L’appareil photo a commencé à faire partie de mon équipement, mais le choix était difficile matériellement, en présence d’une « gibier ». Un jour, mon arme est restée à la maison, ce qui m’a valu de gros problèmes avec d’autres chasseurs et le fait de me faire « jeter » après des dizaines d’année de présence dans cette cabane. Merci à eux, car sans le vouloir, ils m’ont permis de chasser d’une autre façon avec le même plaisir et les mêmes sensations mais sans violence envers les animaux et surtout sans perturber l’équilibre fragile de leur environnement. A la retraite, je me suis inscrit à plusieurs stages pour apprendre les bases de la photo et les innombrables possibilités du matériel numérique. A ce jour, le plus difficile pour moi reste de trier et éliminer les photos. J’ai également fait quelques voyages avec d’autres photographes amateurs et professionnels à la recherche de mes deux animaux fétiches que sont l’ours et le loup. En Italie dans les Abruzzes et dernièrement en Alaska, j’ai réalisé mon rêve, je suis revenu avec des souvenirs pleins la tête et des centaines de clichés. La photo pour moi, c’est partager une émotion, ce que j’essaye de faire ici. Tous les animaux, même les plus « communs » méritent des heures d’attente, de patience pour capturer une attitude ou une expression, comme les oiseaux de mon jardin car j’ai la chance de vivre à Vert, dans un endroit préservé (pour l’instant). »

ot@tourisme-othe-armance.com +33 3 25 70 04 45

Du 8 juillet au 28 août : ERVY LE CHATEL – Exposition « le Prince de la forêt », photographies de Jean-Pierre Léger au Bureau d’Information Touristique à Ervy le Châtel. Entrée gratuite. Horaires d’ouverture : mardi 15h-18h, du mercredi au samedi 9h30-12h30 / 15h-18h, dimanche 9h30-12h30. Contact : +33 (0)3 25 70 04 45 – ot@tourisme-othe-armance.com

Biographie : « J’ai commencé à aimer la nature très jeune en suivant mon grand père à la chasse. A 17 ans, j’ai naturellement pratiqué la chasse à tir avec une certaine réussite. Avec le temps, surtout dans les bois, j’ai appris à observer et apprécier la beauté autour de moi. L’appareil photo a commencé à faire partie de mon équipement, mais le choix était difficile matériellement, en présence d’une « gibier ». Un jour, mon arme est restée à la maison, ce qui m’a valu de gros problèmes avec d’autres chasseurs et le fait de me faire « jeter » après des dizaines d’année de présence dans cette cabane. Merci à eux, car sans le vouloir, ils m’ont permis de chasser d’une autre façon avec le même plaisir et les mêmes sensations mais sans violence envers les animaux et surtout sans perturber l’équilibre fragile de leur environnement. A la retraite, je me suis inscrit à plusieurs stages pour apprendre les bases de la photo et les innombrables possibilités du matériel numérique. A ce jour, le plus difficile pour moi reste de trier et éliminer les photos. J’ai également fait quelques voyages avec d’autres photographes amateurs et professionnels à la recherche de mes deux animaux fétiches que sont l’ours et le loup. En Italie dans les Abruzzes et dernièrement en Alaska, j’ai réalisé mon rêve, je suis revenu avec des souvenirs pleins la tête et des centaines de clichés. La photo pour moi, c’est partager une émotion, ce que j’essaye de faire ici. Tous les animaux, même les plus « communs » méritent des heures d’attente, de patience pour capturer une attitude ou une expression, comme les oiseaux de mon jardin car j’ai la chance de vivre à Vert, dans un endroit préservé (pour l’instant). »

dernière mise à jour : 2021-07-02 par