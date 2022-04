Exposition « Le premier chemin » à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime La commission culturelle et le Musée du verre de Blangy-sur-Bresle organisent une exposition dans la salle d’exposition du Manoir de Fontaine.

Exposition issue d’œuvres d’un collectif de 5 jeunes artistes des Beaux-Arts de Rouen

Visible dans la salle d’exposition du Manoir de Fontaine – Tous les après-midis de 14h à 18h (sauf les mardis)

Accès libre et gratuit

