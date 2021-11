Exposition : Le Pougard, masures et habitants, tous cousins et cousines Auppegard, 27 novembre 2021, Auppegard.

Exposition : Le Pougard, masures et habitants, tous cousins et cousines Auppegard

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Auppegard Seine-Maritime Auppegard

L’Association Si le Pougard m’était Conté vous propose une exposition conçue avec la participation des écoles autour des masures et des habitants les 27 et 28 novembre à la salle des fêtes.

Au programme :

– Clos-masure, une exposition du département de Seine-Maritime

– Exposition maquettes et librairie sur le thème du « clos-masure »

– Exposition photos et peintures des masures du Pougard et leurs habitants.

– Reportage photo sur la restauration d’une masure

– Terriers cadastres, ventes et licitations

– Arbres généalogiques du Pougard entremêlés

– Atelier découverte : « comment faire son arbre »

– Animations diverses, boissons et pâtisseries, tombola avec des lots à gagner !

Entrée gratuite, pass sanitaire obligatoire.

pougard@live.fr +33 2 35 04 10 31 http://pougard.monsite-orange.fr/

