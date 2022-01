Exposition : Le port a jauni Martigues, 5 février 2022, Martigues.

Exposition : Le port a jauni Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues

2022-02-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-05 18:30:00 18:30:00 Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Des traductions d’œuvres du pourtour méditerranéen, des livres qui se lisent dans les deux sens et des créations originales comme celles exposées en février à la médiathèque.



Venez découvrir l’univers des éditions Le port a jauni avec des originaux de Bois profonds, de Raphaëlle Frier et Amélie Jackowski, de L’enfant bleu de Vincent Calvet et Zeynep Perincek et de Nous irons au bois de Rahaëlle Frier et Zeynep Perincek mais aussi des cubes à explorer (sons et jeux pour jouer avec la langue arabe), des projections du livre Macadam de Mo Habbas et Mathilde Chèvre.

Le port a jauni est une maison d’édition Marseillaise qui propose des livres jeunesse avec une dimension poétique et artistique, bien souvent bilingue français-arabe.

Un coin lecture pour découvrir tous les albums de cette maison d’édition.

mediatheque-com@ville-martigues.fr +33 4 42 80 27 97

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues

