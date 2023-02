EXPOSITION LE PLAT PRINCIPAL DE MAGALI REUS Delme OT DU PAYS SAULNOIS Delme Catégories d’Évènement: Delme

Moselle

EXPOSITION LE PLAT PRINCIPAL DE MAGALI REUS, 11 mars 2023, Delme OT DU PAYS SAULNOIS Delme. EXPOSITION LE PLAT PRINCIPAL DE MAGALI REUS 33 rue Poincaré Delme Moselle

2023-03-11 11:00:00 – 2023-06-04 18:00:00 Delme

Moselle Delme Le Plat Principal

Exposition de Magali Reus

Vernissage le vendredi 10 mars 2023 à 18h en présence de l’artiste. Navette gratuite depuis Nancy sur réservation À Delme, village rural traversé par le va-et-vient incessant des camions de fret, environné d’une agriculture intensive désormais indispensable, mais où une certaine idée de la campagne authentique parvient malgré tout à résister, l’art de Magali Reus trouve un socle fertile grâce auquel sa démarche peut se developper et investir l’espace de l‘ancienne synagogue.

À l’occasion de son exposition Le Plat Principal au centre d’art contemporain – la synagogue de Delme, l’artiste a souhaité explorer conceptuellement l’environnement rural de la synagogue, ainsi que son contexte historique. Comme une réponse au célèbre pépiniériste, hybrideur de plantes et horticulteur Victor Lemoine (1823-1911), pionnier de la botanique moderne et né à Delme, Magali Reus a pensé un corpus d’oeuvres sculpturales et d’œuvres photographiques contenant ce qui est communément perçu comme l’esthétique « rurale ». +33 3 87 01 43 42 http://www.cac-synagoguedelme.org/ Magali Reus

Delme

dernière mise à jour : 2023-02-07 par OT DU PAYS SAULNOIS

Détails Catégories d’Évènement: Delme, Moselle Autres Lieu Delme Adresse 33 rue Poincaré Delme Moselle OT DU PAYS SAULNOIS Ville Delme OT DU PAYS SAULNOIS Delme lieuville Delme Departement Moselle

Delme Delme OT DU PAYS SAULNOIS Delme Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/delme-ot-du-pays-saulnois-delme/

EXPOSITION LE PLAT PRINCIPAL DE MAGALI REUS 2023-03-11 was last modified: by EXPOSITION LE PLAT PRINCIPAL DE MAGALI REUS Delme 11 mars 2023 33 rue Poincaré Delme Moselle Delme Delme, Moselle Moselle OT DU PAYS SAULNOIS

Delme OT DU PAYS SAULNOIS Delme Moselle