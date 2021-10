Paris Musée des plans reliefs île de France, Paris Exposition “Le plan-relief de Toulon” Musée des plans reliefs Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition “Le plan-relief de Toulon” Musée des plans reliefs, 3 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 octobre au 8 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 23h59

gratuit

La maquette de Toulon (fin 18e siècle) s’affiche en photos grand format aux Invalides ! Cette maquette, exposée au musée des Plans-Reliefs et récemment restaurée, se découvre en photographies dans les douves de l’hôtel des Invalides, à quelques pas du musée. Une sélection de relevés d’architecture ayant servi à réaliser le plan-relief – les plus anciens documents préparatoires conservés dans les collections du musée – sont reproduits aux côtés de vues générales et de détails des bâtiments emblématiques de la ville et de son arsenal. Exposition gratuite, en plein air, visible 24h/24h dans les douves de l’Hôtel national des Invalides (côté Seine, au niveau du 129 rue de Grenelle) Expositions -> Photographie Musée des plans reliefs 129, rue de Grenelle Paris 75007

8 : La Tour-Maubourg (179m) 13 : Varenne (281m) RER C “Invalides”

Contact :Musée des PLans-Reliefs 0145519245 contact.musee-des-plans-reliefs@culture.gouv.fr http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ http://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://twitter.com/Plansreliefs Expositions -> Photographie Expos;Plein air

Date complète :

2021-10-04T00:00:00+02:00_2021-10-04T23:59:00+02:00;2021-10-05T00:00:00+02:00_2021-10-05T23:59:00+02:00;2021-10-06T00:00:00+02:00_2021-10-06T23:59:00+02:00;2021-10-07T00:00:00+02:00_2021-10-07T23:59:00+02:00;2021-10-08T00:00:00+02:00_2021-10-08T23:59:00+02:00;2021-10-09T00:00:00+02:00_2021-10-09T23:59:00+02:00;2021-10-10T00:00:00+02:00_2021-10-10T23:59:00+02:00;2021-10-11T00:00:00+02:00_2021-10-11T23:59:00+02:00;2021-10-12T00:00:00+02:00_2021-10-12T23:59:00+02:00;2021-10-13T00:00:00+02:00_2021-10-13T23:59:00+02:00;2021-10-14T00:00:00+02:00_2021-10-14T23:59:00+02:00;2021-10-15T00:00:00+02:00_2021-10-15T23:59:00+02:00;2021-10-16T00:00:00+02:00_2021-10-16T23:59:00+02:00;2021-10-17T00:00:00+02:00_2021-10-17T23:59:00+02:00;2021-10-18T00:00:00+02:00_2021-10-18T23:59:00+02:00;2021-10-19T00:00:00+02:00_2021-10-19T23:59:00+02:00;2021-10-20T00:00:00+02:00_2021-10-20T23:59:00+02:00;2021-10-21T00:00:00+02:00_2021-10-21T23:59:00+02:00;2021-10-22T00:00:00+02:00_2021-10-22T23:59:00+02:00;2021-10-23T00:00:00+02:00_2021-10-23T23:59:00+02:00;2021-10-24T00:00:00+02:00_2021-10-24T23:59:00+02:00;2021-10-25T00:00:00+02:00_2021-10-25T23:59:00+02:00;2021-10-26T00:00:00+02:00_2021-10-26T23:59:00+02:00;2021-10-27T00:00:00+02:00_2021-10-27T23:59:00+02:00;2021-10-28T00:00:00+02:00_2021-10-28T23:59:00+02:00;2021-10-29T00:00:00+02:00_2021-10-29T23:59:00+02:00;2021-10-30T00:00:00+02:00_2021-10-30T23:59:00+02:00;2021-10-31T00:00:00+02:00_2021-10-31T23:59:00+01:00;2021-11-01T00:00:00+01:00_2021-11-01T23:59:00+01:00;2021-11-02T00:00:00+01:00_2021-11-02T23:59:00+01:00;2021-11-03T00:00:00+01:00_2021-11-03T23:59:00+01:00;2021-11-04T00:00:00+01:00_2021-11-04T23:59:00+01:00;2021-11-05T00:00:00+01:00_2021-11-05T23:59:00+01:00;2021-11-06T00:00:00+01:00_2021-11-06T23:59:00+01:00;2021-11-07T00:00:00+01:00_2021-11-07T23:59:00+01:00;2021-11-08T00:00:00+01:00_2021-11-08T23:59:00+01:00

Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée des plans reliefs Adresse 129, rue de Grenelle Ville Paris lieuville Musée des plans reliefs Paris