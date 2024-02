Exposition Le Petit Prince Atelier Place de l’hôtel de ville Arudy, mercredi 21 février 2024.

La recyclerie, « royaume » du réemploi et de la réutilisation, contribue au prolongement de la durée de vie des produits et participe ainsi à l’économie circulaire et à la réduction des déchets.

Des bénévoles de l’association RÉSO (Recyclerie Éco Solidaire d’Ossau), basée au pôle d’activités Laprade à Arudy, animeront 2 ateliers sur le thème du « Petit Prince » d’Antoine de St Exupéry.

Ces ateliers permettront à des enfants de 6 à 12 ans de fabriquer un objet personnel. Seuls ou en duo parent/enfant.

Les matières et matériaux utilisés seront issus du réemploi.

1er Atelier de 14h à 15h30 pour les enfants de 6 à 8 ans

2ème Atelier de 16h à 17h30 pour les enfants de 8 à 12 ans

Inscriptions obligatoires (places limitées) au 05 59 05 99 44 EUR.

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 17:30:00

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

