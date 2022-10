Exposition : le petit monde de Noël et sa ronde artistique Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Exposition : le petit monde de Noël et sa ronde artistique Sélestat, 26 novembre 2022, Sélestat. Exposition : le petit monde de Noël et sa ronde artistique

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

2022-11-26 – 2022-12-23 Sélestat

Bas-Rhin Au 1er étage du complexe Ste Barbe, les artisans vous accueillent et vous proposent de idées de cadeaux de Noël « fait main ». Exposition fermée du 24 au 26 décembre. Les artisans vous proposent des idées de cadeaux de Noël « fait main » +33 3 88 58 85 75 Sélestat

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Exposition : le petit monde de Noël et sa ronde artistique Sélestat 2022-11-26 was last modified: by Exposition : le petit monde de Noël et sa ronde artistique Sélestat Sélestat 26 novembre 2022 Bas-Rhin Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin