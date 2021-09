Exposition: Le Petit Inventaire Castel Château-Thierry, 5 octobre 2021, Château-Thierry.

Exposition: Le Petit Inventaire Castel 2021-10-05 – 2021-10-30

Château-Thierry Aisne

Cette exposition, qui s’inscrit dans le cadre des 400 ans de la naissance de Jean de la Fontaine et de la Fête de la Science en octobre 2021, met à l’honneur la soif de connaissance et de découverte des 16ème et 17ème siècles.

Si vous possédez un objet insolite, étrange ou bizarre que vous souhaitez prêter le temps de l’exposition, contactez la médiathèque par mail à l’adresse suivante : mediatheque@ville-chateau-thierry.fr

La médiathèque vous recontactera afin d’étudier la possibilité de l’intégrer au Petit Inventaire Castel.

mediatheque@ville-chateau-thierry.fr +33 3 23 85 30 85

