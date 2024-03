Exposition – Le peintre à vif | Thierry Esther Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 19h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

Exposition « Le peintre à vif » du 22 avril au 31 mai 2024. Vernissage et présentation publique le mercredi 24 avril 2024 à 19h.

Deux séries picturales illustrant la diversité créative de l’artiste-peintre Thierry Esther sont mises en avant lors de cette exposition monographique.

Au rez-de-chaussée, la série «Peinture Musique et Poussière», inspirée des opéras majeurs interprétés par Maria Callas, présente un jeu de couleurs vives, de nuances apaisantes de verts et de bleus, ainsi que des délicats pointillés de blanc qui défnissent avec fnesse les contours de la boucle d’oreille et le bord de son cou dans le tableau «Signore Ascolta».

Au premier étage, la série «Voyage Blanc» à travers le Japon, promet une immersion captivante dans le Japon de 1945 à 2020, avec des toiles en noir et blanc réalisées à l’encre de Chine. Ces œuvres évoquent une expérience visuelle aussi saisissante qu’immersible.

Tierry Esther a suivi une formation en ébénisterie, canalisant ainsi sa passion artistique. Il sculpte avec habileté les lignes, les courbes et les visages, s’inspirant de manière éclairée de l’architecture des meubles. Tadao Andō, une source majeure d’inspiration, et l’artiste Nicolas de Staël, son guide spirituel, ont profondément marqué son parcours créatif. Dans la série «Peinture Musique et Poussière», le tableau «Cago Oggetto» se distingue par ses nuances de gris bleuté, fusionnant délicatement sur la toile de lin pour illustrer l’architecture même du visage.

Le parcours artistique de Tierry Esther a débuté dès son plus jeune âge, explorant le dessin, la peinture et la structure des courbes. Ses voyages à travers l’Europe ont été une source d’inspiration constante, capturant méticuleusement chaque détail des rues étroites et enrichissant ainsi sa créativité à travers la photographie.

En 2009, lors de son exposition remarquée «Balade» à travers l’Europe au Sénat, Tierry Esther a été comparé à Basquiat. Sa série sur l’architecture refète des formes évoquant les techniques de Pollock, témoignant d’une diversité artistique et d’une assimilation audacieuse des infuences. L’empreinte artistique de Tierry Esther s’est également afrmée à la Commission Européenne en 2009, ainsi qu’au Sénat en 2017 et 2023. Son œuvre, résolument contemporaine, fusionne avec brio des éléments fguratifs au sein d’une abstraction artistique, ofrant une expérience visuelle unique et captivante. Ne manquez pas cette opportunité d’explorer l’univers vibrant et expressif de Tierry Esther, «Le Peintre à Vif».

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/le-peintre-a-vif-thierry-esther +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/le-peintre-a-vif-thierry-esther

