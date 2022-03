EXPOSITION LE PAYSAGE FAMILIAL D’AUJOURD’HUI Lun�ville Lun�ville Catégorie d’évènement: Meurthe-et-Moselle

EXPOSITION LE PAYSAGE FAMILIAL D’AUJOURD’HUI Lun�ville, 6 avril 2022, Lun�ville. EXPOSITION LE PAYSAGE FAMILIAL D’AUJOURD’HUI Place de la 2ème DC Galerie du Cri des Lumières – aile sud du château Lunéville

2022-04-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-19 18:00:00 18:00:00 Place de la 2ème DC Galerie du Cri des Lumières – aile sud du château

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Projet d’un atelier photographique entrecroisé à une résidence d’artiste.

Projet réalisé sur le Quartier Ancien et sur le quartier Niederbroon-Zola et avec les habitants de Lunéville, dans le cadre de la politique de la ville. crideslumieres@gmail.com +33 3 83 76 31 50 http://www.crideslumieres.org/ © Ludmilla Cerveny

Place de la 2ème DC Galerie du Cri des Lumières – aile sud du château Lunéville

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Place de la 2�me DC Galerie du Cri des Lumi�res - aile sud du ch�teau Ville Lun�ville lieuville Place de la 2�me DC Galerie du Cri des Lumi�res - aile sud du ch�teau Lun�ville Departement Meurthe-et-Moselle

Lunéville Lun�ville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lunville/

EXPOSITION LE PAYSAGE FAMILIAL D’AUJOURD’HUI Lun�ville 2022-04-06 was last modified: by EXPOSITION LE PAYSAGE FAMILIAL D’AUJOURD’HUI Lun�ville Lunéville 6 avril 2022 Meurthe-et-Moselle

Lun�ville Meurthe-et-Moselle