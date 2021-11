Biarritz Biarritz 64200, Biarritz Exposition “Le Pays basque et la légion d’honneur” Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: 64200

Biarritz

Exposition "Le Pays basque et la légion d'honneur" Biarritz, 8 novembre 2021, Biarritz. Rue Broquedis Musée Historique Biarritz

2021-11-08 – 2021-11-14

Biarritz 64200 A l’occasion du Centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH) et pour la première fois, la Section Côte Basque de la SMLH célèbre le devoir de mémoire à travers une exposition originale, « Le Pays basque et la Légion d’Honneur ».

Rue Broquedis Musée Historique Biarritz

