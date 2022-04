Exposition : Le patrimoine industriel du Limousin Saint-Junien, 26 avril 2022, Saint-Junien.

Exposition : Le patrimoine industriel du Limousin Saint-Junien

2022-04-26 – 2022-05-07

Haute-Vienne Saint-Junien

Du lundi au vendredi 15h – 18h, et 10h-12h et 15h-18h le samedi, fermé le dimanche 1er mai. Entrée gratuite. Ouvert à tous.

L’exposition est empruntable gratuitement sur demande. Elle est constituée de 12 panneaux plastifiés de 2 m x 1 m, structures autoportantes avec enrouleur et mât emboîtable. Le numéro spécial de la Revue du Cilac « Patrimoine industriel en limousin » est consultable au centre de documentation du service. Il peut être commandé auprès de l’association du Cilac à l’adresse mail suivante : contact@cilac.com

Cette exposition est née d’une collaboration avec des acteurs de terrain, des collectivités, des musées et des associations de défense du patrimoine.

Patrimoine industriel en Limousin : Grâce à sa compétence en matière d’Inventaire du patrimoine, la Région Nouvelle-Aquitaine assure une mission de connaissance et de mise en valeur du patrimoine en général, et des témoins de l’histoire industrielle en particulier.

Un territoire contrasté : Grâce aux ressources d’un réseau hydrographique dense, le territoire limousin voit apparaitre, dès le

Moyen Âge, des activités artisanales diversifiées souvent liées à l’utilisation de ressources naturelles.

Des femmes et des hommes au travail : Outre les usines, les ateliers, les machines et les matières premières, le patrimoine industriel prend en compte ouvriers, patrons, techniciens, ingénieurs…

Saint-Junien

