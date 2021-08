Nadaillac Salle Polyvalente Dordogne, Nadaillac Exposition : le patrimoine en devenir Salle Polyvalente Nadaillac Catégories d’évènement: Dordogne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle Polyvalente Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir la place du Patrimoine de Pays dans l’architecture vernaculaire, son implantation dans l’environnement paysager d’hier et imaginer sa mise en valeur. Salle Polyvalente Le bourg, 24590 Nadaillac Nadaillac Dordogne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

