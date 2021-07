Exposition « Le papyrus dans tous ses États de Cléopâtre à Clovis » Collège de France, 18 septembre 2021, Paris.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, le Collège de France vous ouvre ses portes pour un itinéraire de visite qui permettra d’apprécier la richesse historique et la diversité de son patrimoine et de découvrir l’exposition « Le papyrus dans tous ses États de Cléopâtre à Clovis », inaugurée à cette occasion. Gratuite et destinée à tous les publics, l’exposition rassemble dans le grand foyer du Collège de France une soixantaine de pièces datant de l’Égypte antique jusqu’au début du Moyen-Âge, présentant l’histoire de ce qui pendant plusieurs millénaires constitua dans tout le pourtour méditerranéen le support essentiel de l’écriture. L’exposition, sans oublier l’Égypte et l’Orient, a en effet choisi de mettre en avant les utilisations moins connues du papyrus en Europe : outre un papyrus d’Herculanum ayant survécu à l’éruption du Vésuve ou une décision de l’empereur romain Théodose II, on aura la chance d’y voir exposées des pièces maîtresses illustrant l’utilisation du papyrus en France, tels des actes de Dagobert ou de Clovis II. La salle d’assemblée du Collège de France où se tiennent les délibérations de ses professeurs sera exceptionnellement ouverte à la visite lors de ces journées, et le public pourra y découvrir objets, tableaux, ouvrages et manuscrits uniques, tirés des fonds précieux de l’établissement. Les Journées européennes du patrimoine se tiendront au Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot – 75005 Paris les 18 et 19 septembre 2021, de 10h à 18h. Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles. Accessibilité PMR. La boutique éphémère du Collège de France sera ouverte à cette occasion. L’exposition « Le papyrus dans tous ses États de Cléopâtre à Clovis » a lieu grâce au soutien de la BRED, en partenariat avec _Télérama_ et le magazine _L’histoire_.

