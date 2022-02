Exposition le palindrome du reveur Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Exposition le palindrome du reveur Nay, 1 juillet 2022, Nay.
Minoterie 22 Chemin de la Minoterie

2022-07-01 14:00:00 – 2022-09-11 18:00:00
Minoterie 22 Chemin de la Minoterie
Nay Pyrénées-Atlantiques Nay

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay EUR 0 0 Venez assister à l’exposition « Convergence des plans » qui met en avant l’artiste belge Dany Danino (1971). Il exploite au maximum son sujet, le renouvelle sans cesse afin de questionner le statut de l’image. Il utilise de nombreuses techniques (gravure, dessin, peinture…) avec une prédominance pour le bic. Il allie la maîtrise du dessin à cet outil populaire. Ses obsessions s’entremêlent, saturent la surface de sorte que le regard à tout le loisir de circuler, de décortiquer les contours d’un foisonnement du dessin. Les images sont saturées.

Exposition visible du jeudi au dimanche : de 14h à 18h.

+33 5 59 13 91 42

©Dany Danino

Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

