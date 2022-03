Exposition Le Palacret et ses multiples facettes Saint-Laurent Saint-Laurent Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Laurent Côtes d’Armor Saint-Laurent Artistes : les participants du stage d’initiation à la photographie argentique. A la suite du stage d’initiation à la photographie argentique, les participants ayant construit leurs propres sténopés vont exposer leurs clichés noirs et blancs sur le site du Palacret. +33 2 96 43 73 89 Artistes : les participants du stage d’initiation à la photographie argentique. A la suite du stage d’initiation à la photographie argentique, les participants ayant construit leurs propres sténopés vont exposer leurs clichés noirs et blancs sur le site du Palacret. Saint-Laurent

